Poliziotto uccide un afroamericano: spunta un altro video dal New Jersey

Nelle scorse ore è apparso in rete un altro video su un poliziotto che uccide un afroamericano durante l’arresto, questa volta l’episodio si è verificato in New Jersey.

Gli Stati Uniti sono ancora scossi per la tragica ed ingiusta morte di George Floyd, cittadino afroamericano ucciso da un poliziotto durante l’arresto a Minneapolis. Per settimane ci sono state proteste contro la polizia e contro il sistema che lascia impuniti simili ingiustizie. La popolazione ha fatto capire, scendendo in piazza continuativamente, che episodi di questo genere non si dovranno più verificare e che è arrivato il momento di dire basta.

Leggi anche ->Morte George Floyd, continuano gli scontri: 60 arresti e 2 morti a Chicago

Quello di Floyd è solo uno dei casi che si sono verificati nel corso degli anni. Proprio per questo sul web vengono condivisi video riguardanti la brutalità dei poliziotti nei confronti degli uomini di colore. L’ultimo video ci parla della morte di Maurice Gordon, 28 anni, avvenuta in New Jersey il 23 maggio scorso, solo 2 giorni prima della morte di Floyd.

Leggi anche ->Morte George Floyd, Trump innalza un muro alla Casa Bianca

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Poliziotto uccide un afroamericano in New Jersey

Secondo quanto si apprende il ragazzo stava andando troppo veloce in autostrada ed è stato fermato da un agente. Si sarebbe dovuto concludere tutto con una multa e magari un alcol test, ma l’auto di Maurice è andata in panne ed il poliziotto si è offerto di chiamare un carro attrezzi e dargli un passaggio. Passati 30 minuti nell’auto della polizia, Maurice è sceso e l’agente gli ha intimato di andarsi a sedere. Nel farlo, però, il ragazzo ha cercato per due volte di sedersi sul sedile anteriore, alla seconda il poliziotto lo ha colpito con dello spray urticante agli occhi.

A quel punto il ragazzo di colore ha cominciato a dimenarsi ed ha ingaggiato uno scontro fisico con il poliziotto che cercava di farlo rientrare in auto con la forza. Durante la colluttazione l’agente ha estratto la pistola e gli ha sparato 6 colpi al torace uccidendolo. Le immagini sono state riprese dalla telecamera interna dell’auto della polizia e sono state condivise con la stampa oggi dal procuratore generale del New Jersey. L’agente è stato sospeso ed è in attesa di giudizio.