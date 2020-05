Mamma condannata ad 8 anni: lasciava che l’amico abusasse dei figli

Una mamma di Sassari è stata condannata ad 8 anni di reclusione per aver permesso ad un amico di famiglia di abusare dei figli di 8 e 5 anni.

In un contesto normale si ritiene che un genitore, specialmente una mamma, abbia a cuore il benessere e la salvaguardia dei propri figli. Per questo quando emergono storie raccapriccianti come quella avvenuta a Sassari, si rimane basiti. Per diverso tempo una donna di 46 anni ha permesso gli incontri tra i suoi figli ed un amico di famiglia di 55 anni. La finalità di quegli incontri era permettere all’uomo di abusare sessualmente dei bambini in cambio di remunerazione.

Quando i carabinieri di Sassari sono venuti a conoscenza di quegli incontri e li hanno provati, hanno fatto richiesta alla procura sarda per l’arresto e l’accusa dei colpevoli. L’uomo è stato accusato di abuso ai danni di minori, mentre la mamma dei bambini di favoreggiamento. Nei mesi scorsi si era tenuto il processo di primo grado, nel corso del quale entrambi erano stati condannati per i reati contestati.

Mamma condannata ad 8 anni di carcere per aver concesso gli abusi sui figli

Questa mattina si è tenuta l’udienza del processo d’appello con rito abbreviato ai danni della mamma dei due bambini, un maschio di 8 anni ed una bimba di 5. Il Gup ha confermato la gravità del reato commesso dalla mamma dei due bambini ed ha confermato la condanna ad 8 anni di carcere per la donna. Confermata anche la condanna per l’uomo che dovrà scontare 6 anni di carcere per abuso reiterato ai danni di minori.