Covid-19, lo studio di Harvard: “Ospedali affollati già in ottobre”

Secondo quanto emerso da uno studio condotto ad Harvard, tramite immagini satellitari, gli ospedali della zona di Wuhan erano affollati già in ottobre.

Continua il tentativo di ricercatori e studiosi americani di scoprire se effettivamente la pandemia di Coronavirus sia cominciata prima del mese di dicembre, quando la Cina ha segnalato i primi casi di contagio. Da diverse settimane, infatti, dagli States partono accuse nei confronti del Paese asiatico, reo a loro avviso di aver violato le regole dell’Oms e di aver ritardato la comunicazione dell’emergenza, generando di fatto una crisi di livello globale.

L’ultimo indizio (poiché di prova non si può parlare) giunge da uno studio portato avanti dai ricercatori dell’Università di Harvard. Questi hanno analizzato le foto satellitari dei parcheggi di 5 ospedali della Cina Meridionale, osservando le variazioni di traffico all’interno dei loro parcheggi da ottobre 2018 ad aprile 2020. Da questa osservazione è stato notato come il traffico sia cominciato ad aumentare in maniera insolita proprio nei mesi di ottobre e novembre 2019.

Covid-19, la Cina ha nascosto il virus per due mesi?

Come sottolineato anche da ‘Tgcom 24‘, lo studio è ancora in fase di revisione ed inoltre non può certo dare la certezza che l’aumento di traffico nel bimestre precedente alla segnalazione della Cina sia stato causato dal Covid-19. Bisogna anche considerare, qualora il maggiore afflusso fosse dovuto al Coronavirus, la possibilità che i casi inizialmente possano essere scambiati per semplice influenza. Non è detto, infatti, che quei primi pazienti (se ci sono stati) avessero sintomi gravi come quelli successivi.

Tuttavia da Harvard sottolineano che tali immagini dimostrerebbero un certo grado di agitazione sociale. Il professor John Brownstein sostiene infatti: “Questi risultati confermano anche l’ipotesi che il virus sia emerso naturalmente nella Cina meridionale e che potenzialmente fosse già in circolazione al momento del cluster di Wuhan. Stava succedendo qualcosa già in ottobre. Chiaramente, un certo livello di disagio sociale si stava verificando ben prima di quanto venne identificata l’inizio della pandemia”.