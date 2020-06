Stasera in tv – Mandela – La lunga strada verso la libertà, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno, con il film “Mandela – La lunga strada verso la libertà” in onda su Canale 5: ecco trama e cast del film

Imperdibile appuntamento questa sera, lunedì 8 giugno, con il film “Mandela – La lunga strada verso la libertà“, pellicola dedicata al Premio Nobel per la Pace. Il titolo originale è Long Walk to Freedom con Mandela protagonista assoluto. Una storia davvero importante partendo dagli inizi della sua carriera da avvocato a Johannesburg fino alla presidente del Sudafrica nel 1994: primo Nero della storia del Paese e premio Nobel per la Pace. Inoltre, Mandela è stato un elemento di spicco nella ribellione e leader dell’African National Congress e così venne imprigionato a Robben Island e condannato all’ergastolo.

Stasera in tv – Mandela – La lunga strada verso la libertà, il finale

Dopo soltanto 20 anni è stato trasferito in un carcere meno severo fino a spingere le autorità sudafricane a trovare un’intesa dopo a mobilitazione mondiale. Dopo 27 anni di prigionia, osannato dalla sua gente, Mandela rifiutò la vendetta concentrandosi così sulla nascita di un Paese senza conflitti. Dopo aver sconfitto l’apartheid, il Sudafrica diventa un paese libero fin dalle prime elezioni democratiche della storia. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno 2020, con il film in onda in prima serata su Canale5.