Ryanair, offerte luglio 2020: voli da 9.99 euro

Le offerte per l’estate 2020 di Ryanair: voli per Italia, Spagna, isole greche e Portogallo

Le frontiere si aprono, gli aerei tornano a volare e le vacanze diventano più vicine. Ryanair è pronta a tornare in pista e a portare i viaggiatori in tutta Europa a prezzi davvero molto interessanti. La compagnia irlandese ha pubblicato infatti sul suo sito le offerte di voli per luglio 2020 per tantissime destinazioni in Italia, in Spagna, in Grecia e in Portogallo.

Località di mare famose e blasonate che si possono raggiungere con pochi euro a partire dai maggiori aeroporti italiani. Se alcuni Paesi europei hanno chiuso la porta a noi italiani, molti altri invece ci aspettano a braccia aperte soprattutto dal 1 luglio quando cadranno ulteriori restrizioni (qui l’elenco completo delle disposizioni per ogni Nazione di dove si può andare in vacanza all’estero).

Voli Ryanair: dove andare a luglio 2020

Dal 21 giugno gli aerei della Ryanair torneranno a volare in Italia, ma sarà dal 1 luglio che inizierà la stagione delle vacanze: da quella data infatti aumenteranno i collegamenti verso le 500 rotte del network e la loro frequenza. Il 1 luglio è una data spartiacque: da quel giorno infatti molte destinazioni in Europa torneranno accessibili al turismo italiano.

La Spagna dal 1 luglio revocherà l’obbligo di quarantena ai viaggiatori e la Grecia aprirà ai voli per le isole e effettuerà tamponi solo a campione su tutti i visitatori.

La Grecia in realtà accoglierà i turisti italiani già dal 15 giugno (con obbligo di test per i visitatori provenienti da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto). I collegamenti aerei saranno però solo per Atene e Salonicco, mentre dal 1 luglio apriranno i voli internazionali diretti per le isole greche.

Intanto dal 3 giugno il nostro Paese è già aperto ai visitatori stranieri che stanno iniziando ad affollare le nostre spiagge.

Per l’estate 2020 molti nostri connazionali sceglieranno di trascorrere le vacanze in Italia. Un modo per scoprire il nostro meraviglioso Paese e aiutare la nostra economia a ripartire. #ripartiamodallitalia è l’hashtag e l’invito per la prossima estate. Con Ryanair si possono raggiungere molte mete in Italia: dal 7 giugno la Sicilia riapre i collegamenti e dal 15 giugno la Sardegna apre ai voli nazionali.

Leggi anche -> Le regole per volare con Ryanair ai tempi del Coronavirus

Offerte Ryanair a luglio 2020: tariffe e destinazioni

Le offerte Ryanair per luglio 2020 sono da acquistare entro il 30 giugno e sono a numero limitato. Bisogna quindi affrettarsi per approfittarne. I prezzi ora estremamente vantaggiosi tenderanno ad alzarsi man mano che ci si avvicina alle date di partenza. Inoltre chi ha subito la cancellazione del proprio volo Ryanair nei mesi scorsi ha ricevuto un voucher che può spendersi in queste favolose offerte.

Da Milano-Bergamo Orio al Serio dal 1 luglio si può andare con Ryanair con appena 12.99 euro a Palma di Maiorca, con 14.99 a Ibiza, Valencia o nella nostra Pescara. Con 23.99 si raggiunge Porto e con un euro in più Lisbona. In Grecia ci si va con 28.99 a Corfù, con 30.99 a Santorini, con 32.99 a Pafos, con 35.22 a Rodi e con 38.82 a Creta. Cagliari costa 45.68 euro, Catania 59.22. Le Canarie costano 64.02 per Gran Canaria e 98.99 Tenerife.

I prezzi sono per tratta e sono prezzi base. Vi sembrano comunque tariffe impossibili? Abbiamo fatto per voi qualche combinazione di viaggio.

Da Milano a Palma di Maiorca

partenza sabato 18 luglio ore 6.25 arrivo ore 8.05 volo FR9170 tariffa 12.99

ritorno sabato 25 luglio ore 8.40 arrivo 10.30 volo FR9171 tariffa 12.99

Posto a sedere: assegnazione posto casuale gratuito (standard 4 euro, file anteriori 13 euro, spazio extra per le gambe 14 euro)

Bagaglio: 1 solo bagaglio piccolo (40x25x20), incluso nella tariffa

(se si vuole viaggiare con un trolley si può scegliere fra ‘priorità e 2 bagagli a mano’ (ingresso prioritario e due borse di misure 40x25x20 e 55x40x20) o ‘bagaglio da stiva’ (valigia di max 10 kg di misure 55x40x20). La prima soluzione costa 14 euro per il viaggio di andata e 10 per quello di ritorno). La seconda soluzione costa 12 euro a tratta.

Costo totale andata e ritorno: 25.99 euro con bagaglio leggero incluso. (con trolley 49.99 a/r).

Da Roma si vola da Fiumicino per Malta a 16.99 euro, a Ibiza a 23.99, a Rodi a 28.99 e a Kos a 30.72. Da Roma Ciampino si raggiunge Valencia con appena 18.99, Lisbona e Madrid 21.99, Salonicco 22.99 (da qui partono traghetti per molte isole greche dell’arcipelago delle Sporadi). Santander e Palma di Maiorca 23.99.