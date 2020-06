Silvana Fucito, chi è l’imprenditrice che si è ribellata alla camorra

Silvana Fucito è un’imprenditrice napoletana che si è ribellata al racket della camorra che, da anni, la perseguitava chiedendole la riscossione del pizzo.

Silvana Fucito nasce l’8 settembre 1950 a Napoli ed è una commerciante nel settore delle vernici, che da anni lotta contro la Camorra. Il 19 settembre del 2002 il racket camorrista ha dato fuoco al suo negozio a San Giovanni a Teduccio, ma Silvana ha trovato la forza di denunciare.

Leggi anche -> Alessandra Clemente: chi è la figlia di Silvia Ruotolo, vittima della Camorra

Denunciando i suoi oppressori, Silvana è diventata un simbolo nella lotta contro il pizzo sia a Napoli che in tutta Italia. Da allora però è costretta a vivere sotto scorta, ma ha deciso di cogliere questa sfortuna dettata dalle circostanze della sua vita per dare il via alla lotta contro il pizzo dei clan della Camorra ed è presidente del’Associazione “San Giovanni a Teduccio per la legalità“. Grazie a lei e al suo aiuto, la Squadra Mobili di Napoli ha effettuato decine di arresti per persone legale all’organizzazione camorristica locale. Nel 2005 è stata inserita dal settimanale americano Time nella lista dei 37 eroi europei, l’unica italiana insieme a Beppe Grillo. La sua storia è anche stata raccontata in una miniserie, intitolata “Il Coraggio di Angela” andata in onda su Raiuno nel 2008, con il ruolo di Silvana interpretato da Lunetta Savino.

Leggi anche -> Maddie McCann, chi è il pedofilo arrestato: i video choc trovati sul suo cellulare

I problemi con la legge

Il 30 aprile del 2004 la signora Fucito si è dovuta dimettere dall’incarico nell’Associazione di cui era presidente per le vicende che hanno coinvolto lei e il marito Gennaro Petrucci, arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e simulazione di reato. A prendere il suo posto nell’Associazione, Rosario D’Angelo, eletto all’unanimità dai presidenti delle 15 associazioni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!