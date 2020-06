Milano, 24enne accoltellato nella movida: le sue condizioni sono gravi

Ieri notte una rissa scoppiata nel pieno centro di Milano, dove si svolge la movida della città lombarda, ha portato all’accoltellamento di un 24enne.

Con il ritorno alla vita notturna nei locali, sono tornate malauguratamente anche le situazioni limite e brutte abitudini. Ieri notte in Corso Garibaldi a Milano, zona che insieme a Corso Como ed i Navigli rappresenta il cuore della movida, una rissa è finita con l’accoltellamento di un ragazzo di 24 anni.

Secondo le prime informazioni giunte, tutto sarebbe cominciato da un litigio tra un gruppo sparuto di persone fuori da uno dei locali. Le urla hanno richiamato l’attenzione delle altre persone presenti che si sarebbero quindi unite allo scontro. Dalle urla si è passati allo scontro fisico, finché qualcuno dei partecipanti alla rissa non ha uscito un coltello e colpito al torace il 24enne e alla testa il suo amico di 29 anni.

24enne accoltellato nella movida milanese: è grave

Concluso lo scontro i colpevoli si sono allontanati rapidamente dalla zona, mentre i presenti rimasti hanno chiamato i carabinieri ed i soccorsi. Il 24enne colpito al torace è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova tuttora in prognosi riservata. L’altro ragazzo ferito, invece, è stato portato al Fatebenefratelli, ma le sue condizioni non destano troppe preoccupazioni e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell’aggressione stanno investigando sull’accaduto per ottenere informazioni sugli aggressori.