Francesca Sivieri, la maestra che insegna nei prati: storia e polemiche

La storia di Francesca Sivieri, la maestra che insegna all’aria aperta, e le polemiche del sindacato per la sua iniziativa che piace alle famiglie.

Ha dato vita a “Prati nelle storie”, la lettura all’aperto di libri per bambini: lei è Francesca Sivieri e la sua vicenda ha avuto un risvolto polemico assurdo. La donna, un’insegnante di scuola materna, è stata infatti attaccata dai sindacati.

Il motivo? Secondo il sindacalista Claudio Gaudio, segretario della Cisl settore Scuola di Prato, la maestra farebbe passare le colleghe per lavative e non si adeguerebbe a quelle che sono le misure di sicurezza prevista per il contenimento del Coronavirus.

Le polemiche per l’iniziativa di Francesca Sivieri

“Non si capisce bene a che titolo e in barba a tutte le norme di sicurezza”, dice Giunta, secondo il quale la maestra farebbe passare le colleghe per “vagabonde”, solo perché si atterrebbero alle norme previste. Ma Francesca Sivieri non è sola e anzi i genitori si sono schierati apertamente con lei e con la sua iniziativa, capendone la bontà.

Scrivono infatti in una nota: “Vergogna per chi mette zizzania quando dovrebbe tutelare e potenziare le lavoratrici e i lavoratori della scuola. Vergogna per chi s’indigna per le cose belle di cui sono capaci le persone. La maestra Francesca non si è schierata contro qualcuno, ma a fianco dei suoi piccoli alunni e dei bambini in generale”. Intanto, il gesto della maestra fa scuola e in molti sono gli insegnanti che hanno intrapreso iniziative simili.