Anziana coppia sposata da 59 anni si rincontra dopo 4 mesi di quarantena

Anziana coppia sposata da 59 anni si rincontra dopo aver trascorso quattro mesi di quarantena in lontananza: la loro storia commuove il web.

E’ una storia davvero commovente quella che vede come protagonisti due anziani coniugi sposati da 59 anni, separati lo scorso febbraio a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus. Peter Foster, 87 anni, e la moglie Doreen, 91 anni, hanno trascorso quattro mesi in lontananza, ricoverati in due diverse strutture, ma adesso hanno potuto finalmente riunirsi. Gli operatori sanitari che si sono occupati dei due anziani hanno assistito all’emozionante rincontro.

Anziana coppia si rincontra dopo 4 mesi di quarantena, la storia commuove il web

E’ successo tutto a Tyne and Wear, nei pressi di Sunderland, nel Nord-Est dell’Inghilterra. L’87enne Peter Foster fino a pochi mesi fa era un anziano completamente autosufficiente, e si prendeva cura di sua moglie ogni giorno. La donna, infatti, aveva bisogno di assistenza particolare. Lo scorso dicembre, però, a Peter è stato diagnosticato un linfoma: dopo due mesi l’uomo è stato ricoverato in un centro specializzato, e Doreen è stata trasferita in una casa di riposo di Sunderland. I due coniugi avrebbero dovuto riunirsi dopo le cure di Peter, a inizio aprile, ma il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus ha complicato la situazione di entrambi, e li ha costretti a restare lontani. Così Peter e Doreen hanno passato quattro lunghi mesi in due distinte strutture, ma alla fine hanno potuto riabbracciarsi nella casa di cura Donwell House. Peter e Doreen hanno quattro figli, sei nipoti e un bisnipote. Il loro primo incontro risale a fine anni ’50 quando Peter, allora un giovane poliziotto, ha conosciuto Doreen, che lavorava come autista, ad un semaforo: lei stava guidando un autobus quando lui le si era affiancato con la volante. Oggi l’uomo racconta: “Abbiamo avuto un matrimonio lungo e felice perché non abbiamo mai smesso di conoscerci, ci siamo sempre riservati del tempo per noi e perché… mia moglie ha sempre ragione”.

