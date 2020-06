Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 5 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con una nuova puntata di Quarto Grado in onda su Rete4: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno, a partire dalle 21.25, su Rete4 con una nuova puntata di Quarto Grado con la conduzione di Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Si continuerà a parlare dell’emergenza sanitaria per quanto riguarda il Coronavirus con gli scienziati che continuano a proporre tesi opposte su carica virale e possibile seconda ondata della pandemia. Con l’estate qualcosa dovrebbe cambiare con un possibile ritorno dei contagi in autunno a causa del cambiamento di stagione. Sarà vero? Si cercherà di capire un po’ l’andamento delle ultime settimane per monitorare ciò che sta avvenendo.

Stasera in tv – Quarto Grado, le curiosità

Successivamente ci si occuperà anche della scomparsa di Elena Ceste, la donna di Costigliole d’Asti scomparsa il 24 gennaio 2014 e ritrovata senza vita il 18 ottobre dello stesso anno, vicino alla sua casa nelle campagne. Per l’omicidio è stato condannato a 30 anni, il marito, Michele Buoninconti. Infine, la sua famiglia ha incaricato un investigatore privato per trovare falle nell’inchiesta. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, a partire dalle 21.25 su Rete4.