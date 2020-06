Selvaggia Lucarelli si unisce a Fedez: è polemica contro il Codacons

Non si è ancora chiusa la questione tra il Codacons e Fedez. Scende in campo una nuova figura, quella di Selvaggia Lucarelli. Scopriamo cosa ha da dire.

La diatriba tra il Codacons ed il celebre rapper Fedez va avanti. Tra l’associazione e l’uomo è in atto una vera e propria guerra, culminata con la recente querela da parte del Codacons indirizzata a Federico. È questo il contesto nel quale si inserisce un’importante figura, quella di Selvaggia Lucarelli. La giornalista non manca ad esprimere la sua opinione, e lo fa tramite i social. Scopriamo insieme quello che ha da dire la scrittrice.

È Twitter il mezzo attraverso il quale Selvaggia decide di esprimersi in merito alla questione. Sulla piattaforma infatti scrive: “Volevo dire a Codacons che tutelare cittadini e consumatori vuol dire anche evitare che i soldi dei cittadini e consumatori vengano sprecati per querele pretestuose a cui seguono indagini inutili e talvolta processi ancora più inutili.” È dunque chiaro lo schieramento della famosa opinionista, la quale si scaglia pubblicamente contro le ultime azioni del Codacons.

Carlo Rienzi contro Selvaggi Lucarelli: la polemica in seguito al tweet

In seguito al forte tweet pubblicato da Selvaggia Lucarelli, entra in gioco Carlo Rienzi, il presidente del Codacons. L’uomo non rimane con le mani in mano e condanna quanto scritto dalla Lucarelli. Segue addirittura una lettera, firmata dallo stesso presidente, indirizzata a Selvaggia. “Cara Selvaggia, siamo rimasti basiti nel leggere il tuo tweet odierno contro il Codacons” si legge sulla lettera. “Così fa passare un messaggio sbagliato e addirittura pericoloso: se ad insultare è un cittadino qualunque occorre difendersi ance in tribunale, se lo fa un influencer […] bisogna subire […] altrimenti si diventa pretestuosi.” Da parte della donna non c’è stata però ancora alcuna risposta. I riflettori sono dunque tutti puntati sulla sua prossima mossa.

