Giulia De Lellis, replica senza sconti a Selvaggia Lucarelli – VIDEO

L’influencer Giulia De Lellis criticata per il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante: replica senza sconti a Selvaggia Lucarelli.

Durissima replica di Giulia De Lellis a Selvaggia Lucarelli: la blogger aveva criticato il ritorno di fiamma tra l’influencer e Andrea Damante, ex tronista con cui si erano conosciuti proprio a ‘Uomini e Donne’.

Selvaggia Lucarelli su TPI scrive: “Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente”.

Giulia De Lellis ha replicato dunque aspramente alle parole della blogger, commentando: “Da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene! Si forse è la storia più vecchia del mondo, o forse è la storia di chi ha trovato un po’ più di coraggio”.

Poi ha aggiunto: “Ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo ‘fuffa’. Non essere così cinica. ‘Fuffa’ è chi parla senza sapere. Cioé se si vuole dire cose tanto per parlare di questo, ne sto leggendo molte ed è ok. Ma quel libro, è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone”. Poi chiosa: “Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”.