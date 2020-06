Non ci sono soltanto filmati di isteria e di violenza in merito ai fatti di Minneapolis. Sul web circolano infatti anche testimonianze di fake news.

Le violente proteste che stanno scuotendo gli Stati Uniti in seguito ai fatti di Minneapolis, con la morte di George Floyd, ennesimo uomo di colore ucciso in circostanze controverse da agenti di polizia fin troppo brutali (cose che accadono molto più di rado con un bianco, n.d.r.) continuano ad imperversare a giorni di distanza dall’episodio.

Intanto avvengono anche episodi controversi. Come quello del video che ritrae un presunto agente nero dell’F.B.I. arrestato senza motivo dalla polizia. In realtà si tratta di una bufala, già smentita sui vari social network. La scena veniva descritta con il fermo dell’uomo, poi subito rilasciato dopo avere esibito un tesserino. In un lampo è sorta la voce che si trattasse del suo badge identificativo dell’F.B.I.

Just a heads up, the video trending right now purporting to show police arresting an undercover FBI agent is a year old and the man being arrested is not an FBI agent. pic.twitter.com/EdPJU4ZdTE

— Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) June 1, 2020