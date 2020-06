Coronavirus Italia, dati 5 giugno: boom di positivi in Lombardia

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 5 giugno, salgono i nuovi positivi in Lombardia.

Ormai si può parlare di caso Lombardia: a fronte di numeri stabili nel resto d’Italia, con una tendenza al ribasso, nella Regione del Nord il contagio è ancora molto elevato. Che si vogliamo considerare nuovi contagi o nuove diagnosi, cambia poco.

I numeri dicono infatti che a oggi, mentre in altre parti d’Italia resiste la quota zero contagi, nella sola Lombardia si contano 402 nuovi casi diagnosticati, ovvero quasi 5 volte in più rispetto a quelli di ieri, con altre 21 vittime.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 5 giugno

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati è oggi del 2,1%, anche questo un dato costante, mentre praticamente ovunque in Italia è sotto l’1% da diversi giorni. 49 i contagi con 17 vittime in Piemonte, dove 22 dei nuovi diagnosticati sono asintomatici. Sei nuovi contagi e quattro vittime in Veneto, un contagio in Alto Adige e uno anche in Friuli. In Toscana, si contano sette nuovi contagi con quattro decessi nelle ultime 24 ore.

Spostandoci al centro, nove contagi nel Lazio, due nelle Marche e due in Abruzzo. Resistono gli zero casi in Umbria, al decimo giorno senza nuovi contagi. Per la prima volta, zero i contagi in Campania, mentre sono cinque quelli in Puglia. Basilicata e Molise sono a zero contagi anche oggi, mentre c’è un nuovo contagiato dopo diversi giorni in Calabria. Un contagiato anche in Sicilia e due i nuovi positivi in Sardegna.