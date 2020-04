Miriam Leone, chi è: età, foto, carriera e vita privata dell’attrice

Chi è Miriam Leone, l’attrice, conduttrice ed ex modella italiana vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008.

Miriam Leone nasce a Catania nel 1985 da un insegnante di lettere e un’impiegata del comune. Ha frequentato il Liceo Classico ad Acireale e la facoltà di Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Catania. Quando è all’università inizia ad appassionarsi alla recitazione. Nel 2008 prende parte al concorso di bellezza Miss Italia, vincendolo.

Vincendo la corona di Miss Italia per Miriam Leone si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e della televisione: lavora come conduttrice a Unomattina Estate, Mare Latino, Mattina in famiglia, Unomattina in famiglia, Nastro d’argento, A&F – Ale e Franz Show, Drugstore, Wikitaly – Censimento Italia, Movie Drugstore, Le Iene e altre ancora. Oltre a lavorare in tv, ha preso parte anche a diverse produzioni televisive come attrice: Distretto di polizia, Un passo dal cielo, Il tredicesimo apostolo, La dama velata, 1992, Non uccidere, I Medici, 1993, In arte Nico, 1994.

L’attività cinematografica

Miriam ha lavorato anche al cinema in diverse pellicole, tra cui Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi, I soli idioti – Il film di Enrico Lando, Fratelli unici al fianco di Luca Argentero, Raoul Bova e Carolina Crescentini, In guerra per amore con la regia di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Nel 2020 interpreta il ruolo di Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros, affiancata da Luca Marinelli. Riguardo alla sua vita privata, l’attrice è molto riservata e non condivide molto. Sembra essere single.

