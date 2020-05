Si vocifera di una presunta crisi fra Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi. Lei mostra un filmato su Instagram per far vedere come stanno le cose.

Visualizza questo post su Instagram 🖤👄 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Mag 2020 alle ore 7:45 PDT

“Si sono lasciati durante la quarantena”. Un rumour che Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi hanno dovuto sostenere nel corso degli ultimi giorni. I due si sono sposati nella campagna inglese con una sontuosa cerimonia nel 2014.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Rossi | la food blogger insultata dai fan della Parodi

Dopo 6 anni sono emerse voci riguardo ad una crisi, con lei che avrebbe mollato il suo uomo. Ma ora arriva un aggiornamento fornito dalla stessa Marcuzzi. La 47enne conduttrice romana di Mediaset ha trascorso il periodo di lockdown con la figlioletta Mia, avuta nel 2011 da Francesco Facchinetti. E con lei c’era anche Tommaso, il 19enne primogenito nato nel 2001 quando la conduttrice televisiva faceva coppia fissa con Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele figlia | la presentatrice tv ha grandi piani per lei

Alessia Marcuzzi marito, Paolo Calabresi con lei su Instagram

Ora ogni voce di crisi viene sgombrata via da lei stessa. Infatti è apparso un filmato che mostra Paolo Calabresi in casa, seduto con la piccola Mia sul divano a poca distanza da Alessia. Mistero risolto quindi, non c’è alcuna crisi tra i due.

LEGGI ANCHE –> Mamma uccide figlio | corpo abbandonato dopo averlo avvelenato