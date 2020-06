Si era vociferato di una crisi molto forte tra Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi. La coppia reagisce così a questo gossip sul suo conto.

Si era parlato di crisi forte sorta durante la quarantena tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi. I due si sono sposati nel 2014 con una sontuosa cerimonia svoltasi nella campagna inglese fuori Londra. Già qualche giorno dopo che questo gossip era sorto, la 47enne conduttrice televisiva romana aveva messo tutto quanto a tacere facendosi vedere in un breve video su Instagram assieme proprio al suo Paolo.

Ora però Alessia Marcuzzi e marito sono più intenzionati che mai a stroncare qualsiasi tipo di speculazione sul loro conto. E lo fanno apparendo insieme in pubblico per una felice uscita a cena. È il settimanale ‘Chi’ a sorprendere la famigliola felice in giro per Roma, intenta ad andare a mangiare di sera in un noto e rinomato locale del centro storico della Capitale. Con loro c’è anche Mia, la figlia che lei ha avuto da Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi marito, nessuna crisi: i due a cena insieme con la figlia di lei

“Il proprietario è un loro caro amico”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Che poi fornisce una possibile spiegazione su quelle finte voci di una crisi. “Il fatto è che Paolo di giorno vive con Alessia ma poi va a dormire altrove di notte. E questo a causa di alcuni lavori di ristrutturazione nella loro abitazione principale, cosa che rende alcuni spazi inagibili”. Nel frattempo per quanto riguarda lei, si profila la prossima esperienza televisiva nella quale sarà alla conduzione di ‘Temptation Island Vip 2020’. La messa in onda dovrebbe avvenire a partire da luglio. Poi a settembre ci sarà la versione ‘nip’ affidata a Filippo Bisciglia.

