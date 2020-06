Stasera in tv – Prigionieri del peso: anticipazioni e curiosità

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, con una nuova puntata di Prigionieri del peso: ecco tutte le curiosità

Un nuovo appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, con “Prigionieri del peso”, che andrà in onda su Real Time, che farà parte del filone stile Vite al Limite. Si parlerà delle persone obese trattate da una squadra americani specializzata in servizi bariatrici nel Nord America. Un argomento davvero importante che cercherà di risolvere così le tante persone che soffrono di questo problema. Una puntata speciale

Durante la puntata di questa sera, che andrà in onda su Real Time (canale 31 del dt) oggi mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 21.20 e terminerà intorno alle 22,10. Essendo una partita unica non è possibile rivedere il video del programma sul portale Dplay.