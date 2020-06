Rottura Belen e Stefano, giornalista rivela: “Lei parla espressamente di Colpe”

Continua a tenere banco la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un giornalista di ‘Dipiù’ rivela che la soubrette parla di “colpe”.

Da circa una settimana ormai non si parla d’altro che della presunta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due erano tornati insieme lo scorso anno e sembrava che la loro relazione andasse a gonfie vele. Il lockdown gli ha dato l’occasione di stare a stretto contatto per un paio di mesi, ma pare che questa vicinanza non abbia giovato. Secondo quanto riportato dal sito di gossip ‘La Nostra Tv‘, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare spesso.

Stefano nei giorni scorsi ha rotto il silenzio dicendo che sta vivendo un momento difficile e che non si aspettava di viverlo proprio adesso. Tuttavia non ha parlato esplicitamente di rottura ed ha detto che quando sarà pronto spiegherà cosa è successo. Belen nel frattempo ha tuonato contro i giornali di gossip che le attribuiscono storie d’amore con questo o quell’altro, oppure parlano di un presunto tradimento di Stefano, dicendo: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Belen e Stefano si sono separati? Il giornalista rivela: “Parla esplicitamente di colpe”

Al di là delle congetture e delle indiscrezioni emerse in questi giorni, che il rapporto tra i due non stia vivendo una fase felice è evidente. Dopo le parole di De Martino, infatti, sono arrivate quelle di Belen che su Instagram ha dichiarato di star vivendo un periodo complicato, mostrandosi per altro senza fede al dito. Sempre secondo quanto riportato da ‘La Nostra tv’, il giornalista di ‘Dipiù’ Gianni Martinelli avrebbe dichiarato che la soubrette “parla espressamente di colpe”. Frase che decontestualizzata non aiuta a capire di più sulla vicenda.