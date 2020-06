Gilet Arancioni, manifestazione a Roma – DIRETTA LIVE

Diretta live della manifestazione a Roma in Piazza del Popolo dei Gilet Arancioni: le parole in pubblico del generale Antonio Pappalardo.

Dopo le proteste di sabato scorso, i Gilet Arancioni replicano con una manifestazione convocata in Piazza del Popolo a Roma. Ancora una volta il mattatore è il loro leader, il generale Antonio Pappalardo, che non risparmia bordate alla politica e attacca sul Coronavirus.

Sottolinea l’ex militare in pensione: “A quanto pare il Coronavirus ha paura di me e non mi attacca. Gli esperti internazionali dicono che questa pandemia è una boiata”. I toni usati sono talvolta duri: “Prendo a schiaffi chi vuole mettermi la mascherina”.

Il Generale Pappalardo parla ai Gilet Arancioni

Qualche centinaio di persone si sono radunate oggi in piazza del Popolo per questa manifestazione, in cui non vengono risparmiate critiche non solo al governo, ma anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Sono tutti impiegati, compreso il capo dello Stato che gira la testa dall’altra parte. E il capo del governo con gravissimi reati e ne deve rispondere con la sua testa”, sostiene Pappalardo dal palco.

Sul palco improvvisato da cui si alternano le voci degli esponenti del movimento, davanti ai microfoni campeggia una foto che ritrae Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da parte sua, l’ex militare dei Carabinieri rilancia le vertenze del movimento che ha fondato: “Io non conto nulla, è il popolo che comanda e per eleggere un nuovo Parlamento dobbiamo avere una nuova legge elettorale. Bisogna stampare la nostra moneta nazionale, la Lira!”.

