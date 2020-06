Gianni Rivera, chi è: età, carriera, vita privata del mito del pallone

Gianni Rivera è stato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Stasera nel corso del charity show in onda su Rai 1 “Non Mollare Mai – Storie Tricolori” si parlerà anche di Gianni Rivera, il grande campione protagonista della “partita del secolo” Italia – Germania del 1970. Conosciamo più da vicino l’ex calciatore e allenatore.

L’identikit di Gianni Rivera

Giovanni (Gianni) Rivera nasce il 18 agosto 1943, sotto il segno del Leone, ad Alessandria, e più precisamente nel sobborgo Valle San Bartolomeo. I genitori, Teresio Rivera e Edera Arobba, erano un ferroviere e una casalinga. Ha un fratello minore che si chiama Mauro, cresciuto con lui in seno al fermento sportivo dell’Oratorio Don Bosco. A 16 anni ha deciso di lasciare la scuola per inseguire il suo grande sogno nel calcio. Dopo aver vissuto 35 anni a Milano, dove ha trascorso praticamente l’intera esistenza da calciatore, si è stabilito a Roma.

Gianni Rivera è considerato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi. E’ è stato il primo italiano a vincere un Pallone d’oro (nel 1969, a eccezione dell’oriundo Omar Sìvori). Ha esordito in Serie A a soli 15 anni: un vero e proprio enfant prodige del pallone. Volto storico del Milan, con cui ha giocato per 19 stagioni, è entrato nei record come centrocampista con il maggior numero di gol nella massima serie.

Soprannominato “Signorino”, “Abatino”, “Golden Boy”, Gianni Rivera è stato il rivale per antonomasia di Sandro Mazzola, capitano dell’Inter. Nel ruolo di centrocampista degli azzurri Rivera è stato campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo appena due anni più tardi, nel 1970. Nel 2013 è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano ed è stato tra i primi 100 sportivi scelti dal CONI per la Walk of Fame dello sport italiano.

La moglie di Gianni Rivera si chiama Laura Marconi, sposata nel lontano 1987: classe 1960, ha 17 anni in meno di lui ed è sempre stata al suo fianco. Dalla loro unione sono nati due figli, Gianni Rivera e Chantal Rivera. La primogenita dell’ex calciatore, Nicole Rivera, è nata dalla relazione con l’attrice Elisabetta Viviani nel 1977.

Il trasferimento di Gianni Rivera a Roma è legato anche alla sua attività politica, iniziata intorno alla fine degli anni ’80 e che lo ha visto assumere incarichi importanti, tra cui quello di sottosegretario alla Difesa con Massimo D’Alema. Tuttora il Nostro appare spesso in tv come ospite e commentatore, ma sui social non risulta alcun profilo ufficialmente riconducibile a lui.

