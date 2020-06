Conosciamo meglio la carriera e vita privata di Fabio Cannavaro: ecco tutte le curiosità sulla carriera sull’ex difensore della Nazionale italiana

Fabio Cannavaro nasce a Napoli il 13 settembre 1973. Fin da piccolo gioca a calcio militando nell’Italsider di Bagnoli dopo aver giocare fuori allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. All’età di undici anni entra a far parte del Napoli vincendo il campionato Allievi nel 1987. Fa il suo esordio in Serie A all’età di 20 anni contro la Juventus: veste la maglia azzurra per tre anni passando nell’estate del 1995 al Parma dove vince Coppa Italia, Coppa Uefa, Supercoppa Italiana. Inter, Juventus e Real Madrid le altre tre squadre in cui ha militato trionfando con le big d’Europa.

Vince due titoli europei Under 21 con l’Italia di Cesare Maldini, poi nel 1997 fa il suo debutto in Nazionale maggiore il 22 gennaio 1997 in Italia-Irlanda del Nord (2-0). Alza la Coppa del Mondo nel 2006 vincendo anche il Pallone d’Oro.

Fabio Cannavaro chi è: curiosità

Nel 2012 diventa allenatore a Coverciano conseguendo il patentino, poi vola a Dubai dove diventa vice nel 2013. Nel 2016 si ritrova in Cina ad allenare sostituendo anche Marcello Lippi alla guida della Nazionale cinese. L’esperienza di Cannavaro dura comunque poco. Poi guida il club Guangzhou Evergrande vincendo lo scudetto alla fine del 2019.