Belen Rodriguez, un amico di Stefano rivela: “L’ha tradita”

Da giorni la presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è l’argomento principe sui siti di gossip, ora pare sia spuntata la testimonianza di un tradimento.

Lo scorso anno milioni di italiane hanno guardato con favore il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due avevano interrotto la relazione qualche anno fa e l’ex ballerino di ‘Amici’ era rimasto alla porta, in attesa che la soubrette argentina gli aprisse uno spiraglio. Questo spiraglio si è aperto proprio lo scorso anno, quando Belen era single e gli incontri per il figlio Santiago hanno riacceso la fiamma.

Per settimane, anzi mesi, non si è parlato d’altro. Ogni giorno spuntavano presunti indizi su un matrimonio o su un secondo figlio. Nell’ultimo periodo, però, sulla loro relazione era calato il silenzio. Complice sicuramente la quarantena e l’esigenza di parlare di tematiche più pressanti, c’era stato poco spazio per le vicissitudini della coppia. Il silenzio è stato rotto qualche giorno fa dalle illazioni su un presunto rapporto tra Belen ed un certo Mattia Ferrari.

Belen Rodriguez, un amico di Stefano sostiene di sapere con chi l’ha tradita

La coppia non ha parlato delle voci che stanno girando in questi giorni, né ha spiegato se si sono lasciati o meno. Tuttavia sul web le indiscrezioni girano incontrollate e c’è chi sostiene che Stefano De Martino avrebbe avuto un attimo di debolezza ed avrebbe tradito la compagna. Tale indiscrezione, secondo quanto riportato sulla pagina Instagram di ‘Uomini e Donne, Amici, tv‘, sarebbe sospinta da un presunto amico di Stefano. In uno degli ultimi post della pagina, infatti si legge: “Belen e Stefano, un presunto amico di lui su Instagram rivela: “L’ha tradita e so con chi”. Ovviamente si tratta di una voce di corridoio, un’illazione priva di conferma, dunque è probabile che si tratti di una notizia falsa, messa in giro per alimentare l’attenzione sul caso di gossip.