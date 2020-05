Belen Rodriguez Mattia Ferrari | “I due sempre più vicini” | chi è lui | FOTO

Si parla di un flirt sempre più grande Belen Rodriguez Mattia Ferrari. Chi è lui, che secondo alcuni avrebbe già preso il posto di Stefano De Martino.

Ora che con Stefano De Martino è finita di nuovo (e stavolta con tutta probabilità in maniera definitiva) viene attribuito già un primo, grosso flirt a Belen Rodriguez. Si tratta di un certo Mattia Ferrari.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez | il tenero scatto col bebè: un dettaglio però non sfugge ai fan

Visualizza questo post su Instagram Niña de argentina Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 30 Mag 2020 alle ore 1:05 PDT

Ma in realtà in molti dubitano che la relazione tra la showgirl argentina ed il ballerino e presentatore televisivo campano sia finita. Forse è solo una grossa crisi. Fatto sta che è ormai convinzione comune che i due non stiano più insieme. Ed ora la 35enne sudamericana viene avvistata al fianco di Mattia Ferrari. Lui è originario di Venezia, ha 28 anni (è nato nel 1992, n.d.r.) e si è fatto un nome nell’ambito della comunicazione e del marketing digitale. In particolar modo nel settore della moda. Cosa che lo ha portato a conoscere diverse vip tra modelle, influencer e starlette varie.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Belen, rottura con Stefano De Martino: spunta il clamoroso retroscena

Belen Rodriguez Mattia Ferrari, lui è una autorità nel suo lavoro

E Belen Rodriguez e Mattia Ferrari sono per l’appunto grandi amici, come dimostrano anche alcuni scatti apparsi su Instagram. Il bel Mattia vanta importanti collaborazioni con grandi case di abbigliamento come Moschino, Chopard, H&M, Versace e Ermanno Scervino. È anche direttore della Arnold Creative Communications, una agenzia fondata giovanissimo nel 2014.

LEGGI ANCHE –> Belen in lacrime conferma rottura con Stefano De Martino – VIDEO