Pugnala l’ex fidanzata 50 volte “per piacere”, libero dopo solo 11 anni

Pugnala l’ex fidanzata 50 volte “per piacere”, uccidendola. Dopo solo 11 anni di galera Alan Daulby è di nuovo libero.

Uno stalker inglese che ha tagliato la gola alla sua ex ragazza e l’ha pugnalata 50 volte “per piacere” è destinato a uscire di prigione dopo soli 11 anni. Alan Daulby è stato condannato per l’omicidio della ventenne Avril Flanagan, irlandese di 20 anni, nel luglio 2012 nel suo appartamento in Spagna. L’ormai 35enne di Bootle, nel Merseyside, è stata condannata tre anni dopo il ritrovamento del corpo nella sua casa in Costa Blanca. L’assassino ha passato tre ore usando uno straccio e la candeggina per pulire il sangue, si è fatto la doccia, si è cambiato i vestiti e ha cercato di infilare il corpo in una valigia. Quando non ci è riuscito, ha avvolto Avril in un vecchio piumone e in un telo di plastica e ha lasciato il suo corpo sotto il suo divano, dove è stato scoperto dalla madre, Barbara Flanagan, inorridita. Racconta la storia l’Eco di Liverpool. Nonostante il dolore travolgente, Barbara è stata in grado di sentire una briciola di conforto nella convinzione che il mostro che ha brutalmente tolto la vita a sua figlia sarebbe stato rinchiuso per 19 anni, quasi la massima condanna in Spagna all’epoca. Ma giovedì scorso, alla vigilia dell’undicesimo anniversario dell’omicidio di Avril del 2009, si è sentita “nauseata e imbrogliata” sapendo che Daulby sarebbe stato rilasciato dal carcere britannico in ottobre.

Pugnala l’ex fidanzata 50 volte, i genitori di lei disperati al saperlo di nuovo libero

Barbara, che divide il suo tempo tra la Spagna e Swords, nella contea di Dublino, ha descritto come ha scoperto solo per caso l’anno scorso che Daulby era stato trasferito da una prigione della Costa Blanca a una prigione britannica. Ha detto: “Mi è stato detto da un ufficiale che la legge stabilisce che egli sconti metà della sua pena in prigione e l’altra metà in comunità, e che la pena detentiva inflitta in Spagna non può essere aumentata. Ho scoperto solo attraverso un amico, nel marzo dello scorso anno, che era stato trasferito in una prigione del Regno Unito circa un anno prima. Sapere che tornerà per le strade in ottobre, mi fa star male e mi indigna, qualunque cosa dica la legge”. La donna ha spiegato che crede che l’uomo possa ancora essere pericoloso: “È ancora un uomo giovane e credo fermamente che rappresenti ancora un pericolo per gli altri. Ora parlo a voce alta perché voglio che la gente sappia che tipo di uomo verrà fatto uscire, io sono la voce di Avril”. L’ex receptionist, il cui ex marito Gerry vive ancora in Costa Blanca con uno dei due figli, ha scritto una lettera carica di emozioni al Ministero degli Interni britannico “per conto di Avril” criticando il rilascio di Daulby e cercando di farla revocare.

La storia di Avril Flanagan

Barbara si è trasferita in Spagna con l’ex marito Gerry, un ingegnere di autobus, e i loro figli, nel 2006, per aprire un pub a Orihuela Costa, vicino ad Alicante, dove Avril lavorava come barista. Avril ha finito la sua relazione, durata un anno, con Daulby circa due settimane prima che lui la uccidesse. Daulby ha confessato di averla uccisa alla fine del processo, dopo più di tre anni di silenzio, ma ha falsamente affermato di averla confusa con un intruso dopo aver bevuto ed essersi drogato e di essere andato nel panico quando si è svegliato e l’ha trovata morta. All’epoca il giudice spagnolo Gracia Serrano disse: “Il numero di pugnalate ricevute da Avril era molto alto. Non ha quindi commesso solo un crimine malvagio. Ha commesso anche altre malefatte altrettanto intenzionali, provando piacere nel causare ad Avril ulteriori sofferenze. Ancora peggio ancora, poi abbiamo scoperto che ha passato ore a pulire il suo appartamento, si è fatto una doccia e se n’è andato”. Le condanne all’ergastolo esistono oggi in Spagna in seguito a un cambiamento della legge, ma non erano un’opzione quando Daulby è stato arrestato e processato.

