Minneapolis, la protesta divampa in tutti gli Usa – VIDEO

Ragazzo ucciso da un agente di polizia a Minneapolis, la protesta divampa in tutti gli Usa: guerriglia e devastazione, situazione fuori controllo.

Si allarga il movimento di protesta per chiedere giustizia per George Floyd, l’afroamericano morto per mano di un poliziotto a Minneapolis. Nonostante il fatto che Derek Chauvin, l’agente che ha provocato la morte del giovane, sia stato arrestato per omicidio colposo, la rabbia non si placa.

Leggi anche –> Gilet Arancioni: chi sono, il leader e le ragioni della protesta

Anzi la protesta è ormai divampata in tutti gli Usa, giungendo in queste ore fin sotto la Casa Bianca. Intanto, si contano un agente ucciso e uno ferito a Oakland e un manifestante di 19 anni che è stato ucciso a Detroit, solo nelle ultime ore.

Leggi anche –> Alberto Matano furioso e disgustato: “Provo orrore e rabbia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A niente sembrano essere valse finora le minacce di Donald Trump, che ha spiegato che avrebbe usato il pugno di ferro: “Minnesota Burning”, titolano i giornali negli Usa e a Minneapolis in queste ultime 48 ore si è assistito a scene di guerriglia e saccheggi come non se ne vedevano da anni negli Usa. Sul posto, è giunta la Guardia Nazionale, con cinquecento uomini schierati per evitare il degenerare di una situazione già pesante. Una miccia che era pronta ad accendersi quella della protesta di Minneapolis e che in queste ore sta avendo conseguenze forse davvero inimmaginabili.