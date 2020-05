Michelle Hunziker su Instagram: “Ecco perché ho aperto Doppia Difesa”

Michelle Hunziker su Instagram risponde alle domande che le vengono poste molto spesso sui social, parlando della Fondazione Doppia Difesa e GOOVI.

Michelle inizia il suo post su Instagram raccogliendo le domande che riceve molto spesso: “Perché oltre al tuo lavoro in tv ed essere mamma di tre figlie hai creato Doppia Difesa?“, “Dove hai trovato il coraggio di scrivere un libro sul tuo periodo buio e difficile nella vita?“, “Da dove ti è nata l’idea di creare un brand come GOOVI?“, “Come fai a conciliare tutti i tuoi impegni con la famiglia e tuo marito?“, “Come fai ad essere sempre sorridente?“. Per la svizzera più famosa d’Italia la risposta è semplice ed è la condivisione.

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker si descrive come una persona che ama condividere quello che le succede nella vita, dalle piccole cose a quelle più importanti. “Tutte le esperienze, anche negative, che ho vissuto nella vita non avrebbero avuto senso se non le mettessi a disposizione degli altri affinché possano non commettere gli stessi miei errori“, questo dice di sé su Instagram. Quando parla della sua Fondazione Doppia Difesa, dice che: “Mi si scalda il cuore quando incontro delle donne per strada che mi guardano con occhi lucidi e mi dicono di essere delle ‘sopravvissute’ e che Doppia Difesa le ha aiutate a ritrovare la forza di andare avanti“.

L’amore per sé stessi secondo Michelle Hunziker

Al tempo stesso, Michelle ama anche la leggerezza nel suo lavoro a Striscia la Notizia, la facilità con cui può portare il sorriso nelle case delle persone. Parlando di GOOVI, dice che nasce perché “prendersi cura del proprio corpo e di se stessi è una forma di amore, io ho dovuto imparare ad amarmi come tutti perché spesso me ne dimentico, ma forse è una delle forme più alte d’amore. Se ami te stesso, davvero, emani questo sentimento anche verso gli altri e sei molto più credibile nel esprimerti in tutto ciò che fai“.

