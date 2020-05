Adriana Volpe scoppia in lacrime in diretta: ecco cosa è successo

La diretta di Adriana Volpe ha fatto scalpore. Insieme alla rivelazione dei progetti futuri, la donna versa anche qualche lacrima. Scopriamo le sue parole.

È il turno della conduttrice televisiva Adriana Volpe per far parlare di sé. I suoi fan e la sua fanpage sono stato infatti coinvolti ieri, 28 Maggio, in una diretta con la modella. Le chiacchiere con i suoi amati follower hanno toccato diversi argomenti, i più scottanti riguardano i progetti futuri della donna. Presa dai discorsi e dall’affetto ricevuto, si lascia scappare anche qualche lacrima di commozione. Vediamo insieme le sue dichiarazioni.

Dunque è ufficiale, in arrivo dal 29 Giugno un nuovo programma condotto da Adriana Volpe su Tv8. La donna, affiancata dal collega Alessio Viola, sarà occupata dalle 10:00 alle 14:00 con il suo nuovo impegno televisivo. I dubbi e le speranze di fronte alla sua prossima avventura sono molteplici: è per questo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip chiede l’aiuto dei suoi follower. “Spero nel vostro supporto. Io ci tengo ad avere una vostra opinione, sapere cosa ne pensate, anche per aggiustare il tiro e cambiare le cose.” afferma la donna in diretta. La modella sembra dunque tenere molto alla buona riuscita del nuovo programma, e soprattutto, alle opinioni del suo pubblico.

Le lacrime di Adriana Volpe: l’emozione di fronte ai follower

Durante la diretta di ieri avviata dalla conduttrice televisiva Adriana Vople, non mancano momenti di emozione. La donna infatti cade in preda al pianto di fronte alle parole di una sua fan, la quale le confida essersi emozionata quando la conduttrice ha abbandonata la casa del Grande Fratello, abbracciando forte i suoi compagni prima di andare via. “Mi ha emozionato perché ho vissuto tante volte quell’abbandono e soprattutto quegli abbracci che una volta uscita non ho più potuto dare vista la situazione” dichiara la modella. Insomma, le lacrime non sono mancate. La stessa Adriana ha ammesso: “Mi sono fatta il piantarello anche oggi!”

