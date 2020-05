Lo sfogo amaro di Adriana Volpe: “Non sopporto le bugie”. La conduttrice televisiva si rivela a viso aperto nella sua recente intervista, successiva alla partecipazione al reality show.





E’ stata un’esperienza che ricorderà certamente per tutta la vita, Adriana Volpe. Parliamo della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che gli è valso il titolo di vincitrice morale di questa edizione.

Adriana Volpe si sfoga amaramente: “Non sopporto le bugie”

Si è rivelata uno dei personaggi più amati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La Volpe infatti, proprio grazie alla sua recente partecipazione al reality show di Canale 5, ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Sono stati in moltissimi infatti gli appassionati del programma televisivo che hanno apprezzato la sua sincerità e trasparenza, dimostrata durante tutto il corso del gioco.

Se sono state certamente moltissime le cose positive derivate dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, come per altro la recente conduzione del programma in onda su Tv8, Ogni mattina, ce ne sono state altre per nulla gradite dalla conduttrice. In una recente intervista al settimanale Voi infatti, la Volpe si è sfogata sinceramente parlando del gossip. Pur riconoscendo che quest’ultimo è un elemento da mettere necessariamente in conto per chi, come lei, svolge questo mestiere, la conduttrice ha ammesso di essere molto infastidita quando la realtà viene mistificata o manipolata. “Non sopporto le bugie”, ha ribadito fermamente.

La conduttrice televisiva inoltre ha ammesso di essersi molto emozionata al pensiero che tutto ciò che è stato vissuto da lei stessa nella casa del Grande Fratello Vip fosse condiviso con tutto il pubblico che continuava a seguirla con un tale affetto. Continueranno certamente a farlo anche su Tv8, dove la splendida Volpe sarà alla guida, assieme a Alessio Viola, del nuovo programma di informazione e intrattenimento Ogni mattina. E chissà che un domani la Volpe non possa anche diventare un’opinionista del reality show che le ha regalato un così grande successo.