Romina Power, l’amore immenso di una madre: la foto che commuove

Romina Power dimostra ancora una volta l’amore immenso che prova come madre: l’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram fa commuovere tutti.

Romina Power è stata l’idolo di milioni di ragazzine ed una delle figure più importanti della musica italiana in un periodo particolare come quello della liberalizzazione dei costumi. La sua storia d’amore con Al Bano ha fatto appassionare milioni di persone in tutto il mondo ed ancora oggi c’è chi spera che quel sentimento che li ha legati, così forte negli anni, possa portarli a tornare insieme.

Negli anni ’90 un fatto di cronaca doloroso, la scomparsa della figlia Ylenia, ha reso la figura di Romina ancora più umana agli occhi della sua fan base. Nel corso di questi anni il lato materno della cantante è emerso in tutto il suo vigore e nello straziante dolore per una scomparsa che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore. La sua instancabile ricerca è segno di quel legame profondo che qualsiasi madre prova per il suo bambino, un legame che ovviamente la Power ha anche con tutti gli altri figli.

Romina Power, la foto di Yari da piccolo fa commuovere il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:58 PDT

Come ulteriore dimostrazione dell’immenso amore materno che prova (qualora ce ne fosse ancora bisogno), nelle ultime ore Romina ha pubblicato due foto che la ritraggono insieme a Yari quando era ancora un bambino. Nella prima la si vede mentre lo tiene in braccio, mentre nella seconda mentre lo aiuta ad andare in bicicletta. Proprio questa è quella che ha colpito maggiormente i fan. Romina scrive a commento dello scatto: “Quando ci bastava una piccola bici in due” e i fan rispondono con una lunga serie di commenti adoranti, come ad esempio: “Che meraviglia che siete, che tu possa essere sempre così felice”.