Giorgio Manetti, la critica di Gemma Galgani: “Ho perso la dignità”

Nuovo attacco decisivo della dama del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, che ha attaccato Giorgio Manetti: la critica

Nuove polemiche in vista tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Dopo le dichiarazioni dell’uomo che ha svelato di non riconoscerla più, la stessa dama di Uomini e Donne ha rivelato il suo pensiero al settimanale di Uomini e Donne: “La dignità l’ho persa quando lo frequentavo appassionatamente accentando tutta quella schiera di donne che ogni puntata si sedevano davanti a lui. Subito diventavo lo zerbino d’Italia“. La stessa donna, poi, ha voluto specificare il suo rapporto con lui: “Non rinnego nulla: è stato uno degli uomini che più ho amato nella vita per cui ho fatto tutto il possibile e per cui ho sofferto tanto”.

Gemma Galgani, il suo pensiero su Sirius

Successivamente la stessa Gemma del Trono Over ha parlato di Sirius, Nicola Vivarelli: “Ha una parlantina che cattura. E’ un ragazzo gentile, premuroso, educato nei confronti di tutti. Persona libera forgiata nella disciplina”. Nei prossimi mesi si conoscerà con certezza ciò che succederà tra i due: l’estate potrebbe essere benefica per il loro rapporto dopo il suo vecchio amore rappresentato da Giorgio Manetti.