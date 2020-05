Sandra Milo, paura per l’attrice: malore prima della diretta – VIDEO

Malore prima della diretta su Raiuno, paura per la nota attrice Sandra Milo: da giorni protesta e chiede garanzie per i lavoratori dello spettacolo.

Paura per la nota attrice Sandra Milo, che oggi si sarebbe dovuta collegare in diretta con il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, La Vita in Diretta, su Raiuno. Al suo posto c’era invece la figlia Debora Ergas.

La giornalista televisiva, figlia dell’amata attrice musa di Federico Fellini e del produttore cinematografico di origine greca Moris Ergas, ha spiegato che sua madre non si sarebbe potuta collegare, a causa di un malore.

Come noto, l’attrice sta portando avanti una battaglia al fianco dei lavoratori dello spettacolo e in questi giorni la sua protesta l’ha portata prima a uno sciopero della fame, poi a una clamorosa protesta davanti a Palazzo Chigi. Evidentemente questo tipo di azioni l’hanno debilitata, anche perché l’attrice ha 87 anni compiuti. La figlia Debora Ergas ha spiegato: “Si è sentita male. Mamma adesso sta riposando, veniva da diversi giorni di sciopero della fame e questo ha provocato il malore. Il medico le ha imposto riposo assoluto e una forte idratazione per riprendersi”.