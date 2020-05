Luca Parmitano: “Coronavirus, ho sbagliato a dire quella frase”

Parla l’astronauta Luca Parmitano, dopo le polemiche legate ad alcune frasi pronunciate: “Coronavirus, ho sbagliato a dire quella frase”.

L’astronauta Luca Parmitano su Facebook ha pubblicato una lunga smentita e un chiarimento su una frase pronunciata in diverse interviste. La prima frase ‘incriminata’: “Già da novembre stavamo seguendo i primi contagi. All’inizio solo in Asia, poi quando sono rientrato anche l’Europa è stata esposta”.

“Dalla Iss seguivamo quanto accadeva sulla Terra. Già prima del mio rientro eravamo a conoscenza della pandemia e della sua gravità che diventava via via più grande”, ha detto in un altro intervento il noto astronauta italiano.

La smentita di Luca Parmitano sulle frasi riguardo il Coronavirus

Ora su Facebook si corregge: “Ho erroneamento affermato che, come equipaggio, fossimo al corrente dell’inizio del contagio pandemico già a novembre. Errare è umano, e mi spiace molto vedere che in questo caso il mio lapsus sia stato strumentalizzato. L’errore è dovuto a vari fattori”. Quindi evidenzia: “A bordo della ISS non utilizziamo il calendario, ma il Coordinated Universal Time (UTC). L’anno inizia con il giorno 1 e finisce con il giorno 365, e gli eventi vengono eseguiti in base a questa pianificazione. Di conseguenza è possibile confondere un mese con un altro poichè non vi facciamo mai riferimento, ma utilizziamo il giorno UTC”.

C’è poi un ricordo che Luca Parmitano ha: “Intorno alla fine della missione, parlavamo con l’equipaggio di varie crisi in corso sulla Terra. Nel ripensare agli eventi intorno a quel periodo, ho fatto confusione tra le diverse conversazioni, e nel ricordare gli eventi ho collegato le prime notizie di contagio a un contesto temporale precedente. A bordo, abbiamo appreso del contagio insieme al resto del mondo, quando le agenzie giornalistiche e le grandi testate televisive hanno iniziato a parlarne”. L’astronauta evidenzia: “L’idea che fossimo già al corrente di un contagio pandemico è smentita dai fatti: le operazioni di rientro della Spedizione 61 sono state svolte normalmente, senza alcuna ulteriore precauzione”. Al rientro, l’equipaggio venne isolato.