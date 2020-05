Domenica In, l’indiscrezione: Amadeus al posto di Mara Venier?

Amadeus potrebbe essere ancora protagonista su Rai1 al posto di Mara Venier: ecco il motivo dell’avvicendamento con Domenica In

L’ultima puntata di Domenica In andrà in onda il 14 giugno. E come svelato in anteprima da TvBlog l’appuntamento di Rai1 a partire da domenica 21 giugno potrebbe cambiare fino al 26 luglio con “Il meglio di Domenica In“, ma fino alle 15.30. Poi potrebbe arrivare il turno di Amadeus con le repliche delle puntate della seconda edizione di Ora o mai più, trasmissione andata in onda ad inizio 2019. Così l’ultimo conduttore di Sanremo potrebbe fare compagnia i telespettatori ancora una volta ogni domenica fino al termine di luglio. Successivamente Rai1 potrebbe così pensare ad altri show in replica ad agosto, come La Corrida.

Domenica In, le novità per Rai1

Così come svelato dalle indiscrezioni, ancora non ufficiali, della nuova programmazione estiva di Rai1 anche Francesca Fialdini sarebbe sul punto di terminare con “Da noi… a ruota libera” il 14 giugno e non il 28. Per ora non ci sarebbero notizie ufficiali, ma soltanto di indiscrezioni in attesa della prossima estate, che sarà un po’ particolare dopo l’emergenza Coronavirus. Ultime domeniche in compagnia di Mara Venier con Domenica In, poi ci sarà l’addio per questa stagione dopo alcuni mesi davvero duri con la pandemia.