Taylor Mega chiede scusa ai suoi fans: pubblicizzati prodotti truffa

Taylor Mega è ancora una volta accusata dai propri fans dopo aver pubblicizzati alcuni prodotti che si sono rivelati delle autentiche truffe

Ancora tante polemiche intorno alla web influencer Taylor Mega. Striscia la notizia ha svelato che nei mesi scorsi ha pubblicizzato dei prodotti che si sono rivelati delle truffe. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è fatta così portavoce di un’azienda che vendeva cuscini: chi li ha comprati al prezzo di 30 euro, non li ha mai più ricevuti. Stessa cosa per quanto riguarda lo sbiancante denti: così la stessa influencer ha chiesto scusa ai propri fans.

Taylor Mega, le scuse su Instagram

Su Instagram la stessa influencer ha voluto svelare tutta la verità dopo il servizio di Striscia: “Chi mi conosce sa quanto io ci tenga al mio rapporto con i fan. Prima di fare qualsiasi collaborazione io voglio essere certa del prodotto che pubblicizzo. Oltre a farmi mandare il prodotto il mio team analizza l’azienda in tutti i suoi aspetti”. Infine, ha concluso: “Questa volta, però, purtroppo non mi è andata bene. Nonostante l’inizio della collaborazione con lo stesso brand sia andato a buon fine, con il tempo si sono rivelati dei truffatori. Mi è dispiaciuto tantissimo e ho avviato un’azione legale contro l’azienda in questione. Sono sempre dalla vostra parte”.