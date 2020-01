Taylor Mega risponde alle critiche: “Non mi avranno mai come vogliono”

In seguito alle critiche ricevute per il dito medio davanti la camionetta della Polizia, Taylor Mega ha deciso di rispondere a suo modo: con un dito medio.

Domenica sera Taylor Mega era andata a ‘Live non è la D’Urso‘ con l’intento di attaccare Antonella Elia, rea a suo avviso di aver avuto nei suoi confronti un atteggiamento sessista. Mentre esponeva le motivazioni del suo astio nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip, però, l’avvocato della Elia ha ribaltato tutto. Questo infatti ha risposto alle accuse di Taylor dicendo che non poteva dare lezioni di morale, visto che aveva fatto la bulla contro la Elia e che aveva postato una foto in cui faceva un dito medio davanti ad una camionetta della Polizia.

Leggi anche ->Taylor Mega, l’attacco a Piero Chiambretti: “Insultate e minacciate”

L’istante successivo Barbara D’Urso si è scagliata contro di lei, dicendole che se fosse vero che c’era una simile foto non l’avrebbe più voluta come ospite nei suoi programmi. Taylor ha detto di non ricordare, ma contemporaneamente c’era chi condivideva la foto incriminata sui social. Il giorno seguente la influencer è stata subissata di critiche sui social ed ha ricevuto un tapiro da ‘Striscia la Notizia’.

Leggi anche ->Taylor Mega, chi è la sorella Jade Mega: età, carriera, vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Taylor Mega risponde alle critiche sul dito medio

Probabilmente stanca di leggere commenti di astio per quanto venuto a galla, Taylor ha deciso di rispondere a suo modo su Instagram. Nell’ultimo post si mostra con un top che copre esclusivamente il seno e gli addominali in bella mostra davanti allo specchio. La gestualità utilizzata è inequivocabile, visto che rivolge all’osservatore un dito medio. Se ci fossero dubbi sull’intento di quella foto, l’influencer li dirada scrivendo: “Non mi avranno mai come mi vogliono loro”.