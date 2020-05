Savona, 26enne si tuffa in mare con il fratello, poi la tragedia

Un ragazzo è morto durante un bagno in mare a Finale Ligure, e un altro è ricoverato in forte stato di shock.

Tragedia oggi pomeriggio a Finale Ligure, nel Savonese: un ragazzo è morto dopo essersi tuffato in mare dagli scogli insieme a suo fratello. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: la vittima, un 26enne savonese, si sarebbe tuffata insieme al fratello, di 23 anni, ma poi – forse a causa del vento e delle correnti, forse perché si è sentita male – non sarebbe riuscita a tornare a riva.

Leggi anche –> Tragedia in mare: adolescente muore su un gommone

Leggi anche –> Varcaturo: morto bimbo di 4 anni annegato nella piscina di casa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’uscita in mare costata la vita a un giovane savonese

I bagnini hanno notato che c’era qualcosa che non andava e si sono immediatamente buttati in acqua per assistere i bagnanti. Sul posto sono poi giunti anche gli operatori del 118 e la Capitaneria di Porto: il 26enne è stato soccorso e sottoposto a massaggio cardiaco da parte dei sanitari, ma i tentativi di salvarlo sono stati purtroppo inutili: è morto poco dopo. Il 23enne, in forte stato di choc, è stato trasportato in ospedale a Pietra Ligure, dove è tuttora tenuto sotto osservazione.

EDS