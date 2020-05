Maria de Jesus e Maria Teresa Quiej-Alvarez sono nate in Guatemala, unite per il cranio. Le due gemelle siamesi sono state separate quando avevano solo un anno in un intervento complicato.

Maria de Jesus e Maria Teresa Quiej-Alvarez, oggi conosciute come “Josie” e “Teresita” sono due gemelle siamesi nate nel 2001 da genitori guatemaltechi. Le due bambine sono state al centro dell’attenzione mediatica quando, nel 2002, hanno subito l’intervento di separazione al Mattel Children Hospital presso l’Università della California a Los Angeles.

Le due gemelline siamesi erano unite per il cranio, con le faccine rivolte in direzioni opposte. Si potevano dare la mano, ma non potevano guardarsi in viso. La complicazione dell’intervento era data dal fatto che, nonostante i cervelli funzionassero ognuno per conto proprio, avevano delle vene attaccate tra loro. L’intervento è stato eseguito dal neurochirurgo Jorge Lazareff ed è durato oltre 20 ore ed ha richiesto una équipe di 50 persone nello staff medico. “E’ andata come abbiano pianificato. E’ stata davvero una bella sensazione“, aveva dichiarato il chirurgo nel 2002 quando aveva eseguito l’intervento. Le gemelle dopo alcuni mesi di recupero erano tornate in Guatemala, ma dopo poco Teresita ha contratto una forma molto grave di meningite.

Maria e Teresa, come sono diventate oggi

Teresita e Josie sono tornate a vivere negli Stati Uniti, nella contea di Los Angeles, con due famiglie affidatarie diverse. I loro genitori sono rimasti nel loro villaggio rurale in Guatemala ma le vanno a visitare quando possono e parlano con loro ogni domenica. Teresita oggi non è in grado di parlare a causa della meningite, ma si esprime canticchiando e ridendo. Le piace l’arte, la musica e ama nuotare e fare equitazione. Josie, invece, ha un ritardo nelle capacità motorie e si aiuta a camminare con un bastone e un deambulatore.

