Eleonora Daniele, la verità: “Quante confidenze con Mara Venier”

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, si è raccontata ai microfoni di Intimità: tutte le curiosità sul suo rapporto con Mara Venier

Una lunga intervista per raccontarsi nel dettaglio. Così la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, incinta di otto mesi, ha svelato il suo rapporto con Mara Venier: “Mara è veneta come me. Con lei ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi, e mi sono confidata quando è venuto a mancare mio fratello Luigi, che soffriva di autismo. Con Mara ho condiviso anche la felicità per l’arrivo della mia bambina e mi è stata molto vicina” ha aggiunto subito dopo.

Eleonora Daniele, l’amore verso la figlia

La stessa conduttrice ha svelato anche le novità sul battesimo della figlia Carlotta: “Speriamo di poterlo celebrare senza mascherine. Mi auguro inoltre che la mia famiglia possa venire a Roma da Padova quando Carlotta nascerà”. Infine, ha concluso così la sua intervista: “Credo che viziare un figlio non sia un bene. L’amore di una mamma deve esprimersi dandogli il giusto coraggio per affrontare le battaglie, non concedendogli ogni cosa. Un genitore deve essere autorevole, perciò non credo neanche nella figura della mamma amica”.