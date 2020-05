Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 27 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 27 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue la ritirata in Italia del Coronavirus: sono sempre meno i casi di contagio e nella giornata di ieri si è toccato il minimo di decessi dallo scorso 3 marzo a oggi. Un dato che è ancora più significativo, poiché tre mesi fa il contagio non era monitorato come lo è oggi.

In tutto, i nuovi casi sul territorio nazionale delle ultime 24 ore sono stati 584, con 117 vittime. Dunque rispetto a ieri calano i nuovi positivi e aumentano le vittime, ma i 2/3 dei nuovi contagi e la metà delle morti sono nella Regione Lombardia. 505 le terapie intensive e gli attuali positivi scendono sotto quota 50mila.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 27 maggio

Andiamo ai dati regionali: doppio zero, ovvero nessun contagio e nessun decesso in Alto Adige, mentre in provincia di Trento abbiamo 3 vittime e 12 nuovi contagi. Zero contagi anche in Valle d’Aosta. Tornano a salire i numeri in Lombardia: 384 nuovi contagi e 58 i decessi. Dodici nuovi casi, sei decessi e 68 guarigioni si registrano in Toscana. In Friuli Venezia Giulia si contano quattro nuovi casi, con due decessi entrambi a Trieste. Sette i morti, ma soprattutto ci sono 183 guariti in Liguria. Al minimo i contagi in Emilia Romagna: sono 16 con 7 decessi.

Spostandoci al Centro, nel Lazio ci sono 11 nuovi casi, il dato più basso dall’inizio dell’emergenza, cinque di questi a Roma. Zero casi su oltre mille tamponi nelle Marche, zero casi anche in Umbria. Sono invece 5 i casi in Abruzzo. Dieci i casi in Puglia, tutti in provincia di Foggia, cinque quelli in Campania, con un morto e 43 guariti. Un contagio dopo alcuni giorni a zero in Calabria, uno anche in Basilicata. Bene la Sicilia: cinque soli i positivi, con un decesso e ben 116 guariti in un solo giorno.