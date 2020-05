Claudio Amendola e i segreti del rapporto con Francesca Neri – VIDEO

L’attore Claudio Amendola, tornato su Raiuno con le repliche della fiction di successo ‘Nero a metà’, parla del rapporto con la moglie Francesca Neri.

Dalla scorsa settimana, Claudio Amendola è tornato su Raiuno con le repliche della fiction di successo ‘Nero a metà’. In un’intervista a Radio radio, il noto attore ha parlato del suo lungo rapporto d’amore con la collega attrice, Francesca Neri.

“Chi ha avuto la fortuna di conoscerla al di là del suo lavoro di attrice e di come lei si è raccontata, ha l’idea di una donna completamente diversa”, ha confidato nell’intervista il noto attore figlio d’arte.

Claudio Amendola e Francesca Neri, una storia lunga e solida

I due stanno insieme da circa un quarto di secolo, mentre il figlio della coppia, Rocco, è nato nel 1999. Un rapporto solido ormai il loro, fatto di grande complicità: “Lei è molto più caciarona, più ‘romana’ di me. Noi abbiamo dei caratteri molto forti, che però si mescolano molto bene. Non esiste la questione rispetto a chi porta i pantaloni, non ci scontriamo mai su questioni caratteriali”.

Sulla gelosia, l’attore rivela: “All’inizio l’abbiamo anche un po’ patita e ci siamo fatti un po’ le sane ripicche. Ma poi la cosa è un po’ scemata. Noi ci siamo sempre piaciuti molto e quindi ci siamo sempre bastati”. Poi conclude: “Gli uomini sono terrorizzati dalle donne, hanno paura perché c’è competizione e sono stati rinnegati i ruoli, se non è così questa è l’impressione che la totalità degli uomini ha”.