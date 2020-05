Viktoriya Pisotska, chi è l’attrice: Olga Bergova in Montalbano

Chi è l’attrice Viktoriya Pisotska: carriera e curiosità dell’interprete del personaggio di Olga Bergova nella fiction Il Commissario Montalbano.

Attrice di nazionalità ucraina, Viktoriya Pisotska esordisce nel 2014 nella fiction Che Dio ci aiuti 3, regia di Francesco Vicario, dove interpreta il ruolo di Alina. Campionessa di ginnastica artistica, pratica molti altri sport, tra cui nuoto e atletica.

Nel ruolo di Olga Bergova, è stata protagonista di alcuni episodi della fiction di successo Rai, ‘Il Commissario Montalbano’, ispirata dalla penna di Andrea Camilleri. In particolare ha partecipato agli episodi dal titolo “Un covo di vipere” e “Come vuole la prassi”.

Cosa sapere sull’attrice Viktoriya Pisotska

Ha anche interpretato il ruolo di protagonista in alcuni spot pubblicitari e nello specifico è lei la ragazza che interpreta la pubblicità della Peroni Cruda. Castana con gli occhi verdi, alta un metro e 72, si è formata presso la London Academy of Music and Dramatic Art, dove ha trascorso un periodo in cui ha preso parte a uno stage.

Il suo esordio sul grande schermo risale addirittura al 2012, quando ha fatto parte del cast di un film indipendente, A slumber did my spirit seal. Invece, nel 2019, ha fatto parte del cast della commedia Tuttapposto, girata in Sicilia e diretta da Gianni Costantino. In questa pellicola, Viktoriya Pisotska ha interpretato il personaggio di Irina.