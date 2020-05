Test sierologici | se chiama questo numero è la Croce Rossa | aiutatela

Via ai test sierologici che hanno come obiettivo quello di trovare un modo per arginare il virus con gli anticorpi di chi è guarito. La Cri chiama a casa.

Le autorità sanitarie stanno lavorando per far si che partano al più presto i primi test sierologici. La Croce Rossa, per bocca del suo presidente, Francesco Rocca, fa sapere che proprio in tal senso è attivo un numero di telefono apposito.

Si tratta dello 06-5510, che si metterà in contatto con i potenziali candidati in quella che sarà la sperimentazione di un modo per poter cercare di aiutare milioni di persone. I test sierologici consistono in un piccolo prelievo del sangue a soggetti che possono avere potenzialmente sviluppati gli anticorpi al Covid, dopo essere stati positivi alla malattia ed essere riusciti a sconfiggerla. La Croce Rossa informa che fino ad oggi le telefonate effettuate ammontano a più di 7300. Tanti sono i cittadini italiani facenti parte della popolazione campione che ha cominciato a partecipare in maniera attiva all’inizio di questa fase di raccolta del sangue.

Test sierologici, in alcune zone è già iniziata l’adunata della Croce Rossa

Il 25% ha dato una risposta positiva alla richiesta di prelievo. Il 60% ha chiesto di potere essere contattata in un secondo momento, per cause di varia natura. Invece il 15% non ha rifiutato ma dichiara di volere un pò di tempo per pensare se dare o meno una risposta positiva. Le prime regioni d’Italia dove sono partiti i prelievi, nella giornata di martedì 26 maggio sono le seguenti. Basilicata, Lazio, Liguria e Trentino-Aldo Adige. Nelle prossime ore verranno intensificati i prelievi a Roma. Presto via anche nelle Marche ed in Sardegna, oltre che in Lombardia ed Umbria. Le telefonate proseguiranno, ripetiamo, dal numero 06-5510. Il presidente della Croce Rossa ci tiene a precisare: “Non si tratta di uno di quegli invasivi call center o di una truffa. Questo è il numero della Cri che vi sta chiedendo di aiutare tutti gli altri italiani”.

