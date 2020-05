Elena Morali, rivelazione su Luigi Favoloso: ecco cosa è successo

Dal litigio con Luigi Favoloso al nuovo messaggio d’amore: Elena Morali torna sui propri passi per provare il riavvicinamento con il suo ex compagno

Elena Morali è tornata sui suoi passi. La donna ha svelato qualche giorno sul suo profilo Instagram la storia finita con Luigi Favoloso. Poi quelle parole sono state cancellate improvvisamente. La stessa Morali ha rivelato ciò che è successo da Barbara d’Urso: tutto è avvenuto dopo l’incontro con l’ex Daniele Di Lorenzo. Il suo obiettivo, però, è sempre stato quello di tornare insieme a Luigi e così sul suo profilo social è apparsa una dedica per Favoloso: “Sembra assurdo ma non mi sarei mai aspettata di innamorarmi in questo modo…”, il messaggio della showgirl.

Elena Morali, le novità con Favoloso

Così la coppia ha svelato di essere molto innamorata, di più rispetto al passato. Elena Morali così ha dedicato un messaggio d’amore al suo ex compagno: “Ti amo Luigi. Ti amo come mai posso aver amato qualcuno in questa vita“. Poi ha aggiunto: “Ti amo per ciò che mi hai insegnato, per ciò che mi hai trasmesso, per quanto mi hai difeso da ogni piccola o grande cosa in questi 3 mesi”. Il ritorno sembra essere nell’aria e così i due potrebbero essere nuovamente protagonisti nel salotto di Barbara d’Urso per fare chiarezza sulla vicenda.