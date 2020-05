Nina Moric accusa Luigi Favoloso: “Ricatta Elena Morali, ha un video porno”

Ieri a ‘Live non è la D’Urso’, Nina Moric ha rivelato di aver parlato con Elena Morali e di aver scoperto che Luigi Favoloso la ricatta, forse tramite Revenge porn.

La relazione tra Nina Moric e Luigi Favoloso si è conclusa in maniera brusca. La modella croata lo ha accusato di averla maltrattata in diverse occasioni e lo ha denunciato. Adesso l’ex gieffino è sotto indagine della Procura di Milano. La settimana scorsa Barbara D’Urso ha ospitato proprio Favoloso, permettendogli di fornire la propria versione dei fatti e di smentire le accuse rivoltegli. Ieri, invece, è stato il turno di Nina Moric, la quale già in diverse occasioni aveva mosso accuse all’ex fidanzato attraverso i programmi della D’Urso.

Settimana scorsa Favoloso aveva spiegato che tutte le accuse mosse dalla ex sono pura invenzione e che già nei mesi scorsi aveva proceduto a denunciarla per diffamazione. Nina, però, non si spaventa né cambia versione dei fatti, anzi spiega di aver portato delle prove concrete di ciò che dice alla magistratura, senza fare pubblicità sui giornali: “Io da Luigi Mario ho ricevuto centomila telefonate registrate, io non l’ho mai chiamato, mai. Io sono andata in procura, ho portato delle prove e la magistratura ha aperto le indagini, non ho dato la notizia ai giornali”.

Nina Moric: “Favoloso ricatta Elena Morali”

La rivelazione più sconvolgente fatta ieri dalla Moric, riguarda però il presunto ricatto che Favoloso starebbe perpetrando ai danni di Elena Morali: “La telefonata a Elena Morali è stata fatta, ma io sono stata chiamata dal suo ex fidanzato che poi me l’ha passata. Lei ha parlato per quattro ore dove mi ha parlato malissimo di Favoloso. La telefonata è registrata ed è stata depositata alla procura. Ad un certo punto la signora Morali si è messa piangere disperatamente perché aveva paura per la sua incolumità perché è sotto ricatto di Luigi Mario Favoloso e delle persone che gli stanno accanto. Elena per tutto il tempo ha detto ti amo al suo ex. Non so come la ricatta, forse revenge porn, Favoloso ha un filmato porno, così mi ha detto Elena, di loro due che fanno sesso”.