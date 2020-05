EasyJet torna a volare in Italia: quando e dove

EasyJet torna a volare in Italia: ecco quando e dove. Tutte le informazioni utili.

Ottime notizie per i viaggiatori italiani e i passeggeri dei voli low cost: è ufficiale, EasyJet torna a operare in Italia. La notizia è uscita oggi. La compagnia aerea sarà di nuovo operativa nel nostro Paese dal prossimo 15 giugno, data di ripartenza già annunciata per i voli in Regno Unito e Francia. Anche da noi i primi voli saranno nazionali, collegando l’aeroporto di Malpensa con alcuni scali del Sud Italia.. In coerenza, del resto, con la riapertura dei confini regionali il prossimo 3 giugno e la possibilità per gli italiani di tornare a spostarsi su tutto il territorio nazionale. È previsto comunque anche un collegamento internazionale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

EasyJet torna a volare in Italia

Gli italiani che dal prossimo giugno torneranno a spostarsi su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, grazie alla riapertura dei confini tra le regioni, non saranno lasciati a terra. In attesa del ritorno dei voli di Ryanair al 1° luglio, la compagnia aerea low cost EasyJet ripartirà con i suoi voli interni in Italia. La ripresa dei voli è stata fissata al prossimo 15 giugno. Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni provenienti dall’aeroporto di Malpensa l’avevano anticipata al 3 giugno e con meno voli di quelli invece annunciati oggi.

Come è comprensibile, la ripresa dei collegamenti aerei di EasyJet in Italia sarà graduale. I primi voli partiranno dall’aeroporto di Milano Malpensa verso 8 destinazioni del Sud Italia: Bari, Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Lamezia Terme e Napoli. Inoltre è previsto un collegamento internazionale da Brindisi a Ginevra.

La compagnia ha fatto sapere che aumenterà le rotte mano a mano che le restrizioni nei viaggi saranno ridotte. Inoltre, EasyJet ha comunicato che i voli saranno effettuati nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

