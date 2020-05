Luca Zingaretti, addio a Montalbano? La Rai pensa al sostituto – VIDEO

Per l’attore Luca Zingaretti è sempre più imminente l’addio al personaggio del commissario Montalbano: la Rai pensa al sostituto.

Da diverso tempo ormai si parla di un possibile addio di Luca Zingaretti al personaggio che lo ha reso popolare presso il grande pubblico, ovvero quello del commissario Salvo Montalbano, che ormai impersonifica da oltre vent’anni.

In un’intervista a DiPiù Tv di qualche tempo fa, aveva spiegato: “Non so se tornerò a interpretare Montalbano. Abbiamo perduto in pochi mesi Camilleri e Sironi. Non me la sento ancora di tornare sul set, ho bisogno di tempo per riflettere”.

Quando Luca Zingaretti svestirà i panni di Montalbano?

Al posto di Montalbano, potrebbe arrivare un altro commissario, ovvero Ricciardi, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e che sarà interpretato sulla Rai da Lino Guanciale. Non è chiaro quando vedremo il noto attore in questo nuovo personaggio, né sappiamo a oggi se arriveranno nuove puntate della serie Il Commissario Montalbano.

In un’intervista, Peppino Mazzotta, l’ispettore capo Giuseppe Fazio della serie televisiva, ha rivelato: “Esiste un romanzo di Andrea Camilleri ancora inedito, si intitola Riccardino. Verrà pubblicato presto e racconterà l’uscita di scena di Montalbano: sarebbe bello metterlo in scena in tv. Ne stiamo parlando”. Potrebbe essere quello l’ultimo atto e quasi certamente farebbe il pieno di ascolti.