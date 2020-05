Belen Rodriguez: non solo Montalbano, tutti i film e le fiction

Non solo la puntata della serie televisiva Il commissario Montalbano, tutti i film e le fiction dove è protagonista la showgirl Belen Rodriguez.

La modella argentina Belen Rodriguez è senza dubbio uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. La conosciamo soprattutto come conduttrice tv e showgirl, oltre che per la sua vita privata.

Molto meno la conosciamo per altri aspetti della sua carriera e per le sue incursioni al cinema e in televisione. Una di queste è datata 2011, quando la modella è apparsa nell’episodio Il campo del vasaio della serie televisiva Il Commissario Montalbano.

Carriera cinematografica e serie tv con Belen Rodriguez

Ma i suoi esordi nel mondo della fiction risalgono al 2004 quando fece parte del cast di No hay 2 sin 3 per la televisione argentina Canal 9. Sempre in Argentina ha preso parte successivamente a Palermo Hollywood Hotel, una serie televisiva che ottenne un certo successo. Sul grande schermo, l’esordio è arrivato nel 2010 col cinepanettone Natale in Sudafrica, diretto da Neri Parenti, in cui la showgirl interpreta il ruolo di Angela Ladesse.

L’anno dopo, è la star argentina Talita Cortes, nel film commedia di Eugenio Cappuccio ‘Se sei così ti dico sì’, interpretato anche dal comico barese Emilio Solfrizzi, nelle vesti di Piero Cicala, un cantante caduto in disgrazia. Al cinema, nel 2015, è nel cast di Non c’è 2 senza te, regia di Massimo Cappelli. Per la fiction, invece, appare in un episodio di Così fan tutte prima e di Don Matteo poi. Nel 2012, ha anche prestato la propria voce a Diana, personaggio del film d’animazione Gladiatori di Roma, diretto da Iginio Straffi.