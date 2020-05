Barbara D’Urso attacca in diretta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, accusandoli di averla presa in giro e di aver cercato di fare una sceneggiata.

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha suscitato l’interesse di milioni di telespettatori. I due ragazzi si sono invaghiti, tra mille difficoltà ed incomprensioni, durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma finito il programma sono stati costretti a rimanere lontani a causa della crisi sanitaria scoppiata in questi mesi. Per tre mesi, dunque, i due vip non si sono potuti vedere.

Sempre molto attenta a storie di questo tipo, Barbara D’Urso ieri ha invitato i due giovani alla trasmissione domenicale ‘Live non è la D’Urso‘. L’obiettivo era quello di permettere loro di incontrarsi nuovamente e farlo per la prima volta davanti alle telecamere della sua trasmissione. L’evento, però, è stato rovinato da una scoperta che la stessa conduttrice campana ha fatto prima di poter mandare in onda la riunione.

Barbara D’Urso perde le staffe contro Clizia e Paolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne/Amici/T. Island (@uominiedonneamicitv) in data: 24 Mag 2020 alle ore 6:43 PDT



Sentendosi presa in giro dai due ospiti la D’Urso ha chiesto loro spiegazioni in diretta: “Per quale motivo siamo dunque qui a fare una sceneggiata? Perché io non voglio prendere in giro il pubblico di ‘Live non è la D’Urso’. Perché se io ti chiedo da quanto tempo non vi vedete, tu mi rispondi ‘Da 3 mesi sono emozionata’ e poi vi siete visti ieri? Perché io ci rimango male, no?”.

A quel punto Clizia risponde sinceramente: “Ma non è una sceneggiata, noi non ci vedevamo veramente da tre mesi, ieri abbiamo trasgredito, però non ci siamo visti veramente per tre mesi, in realtà è vero”. Barbara D’Urso però in calza: “Si, ok, questo va bene Clizia. Io non so, forse volevate fare sognare i vostri fan, io sono dalla parte vostra”. Clizia spiega allora che non c’è stato nulla di premeditato e che non c’è stato alcun inganno, semplicemente hanno anticipato di un giorno l’incontro.