Clizia Incorvaia in Sicilia passa il tempo dedicandosi alla “CUL…tura”

La splendida Clizia Incorvaia condivide con i fan i momenti salienti della giornata, permettendosi ogni tanto di stuzzicarli con foto hot.

Tra i concorrenti dell’appena concluso ‘Grande Fratello Vip’, Clizia Incorvaia è sicuramente quella che ha fatto più discutere. Entrata in casa con l’intenzione di non dare adito alle chiacchiere e al gossip, alla fine si è ritrovata in una genuina e passionale relazione con Paolo Ciavarro. Purtroppo per loro da quando è finito il programma non si sono potuti vedere a causa della situazione sanitaria: Paolo è a Roma con la madre, mentre lei è a casa dei genitori in Sicilia.

Leggi anche ->Clizia Incorvaia | Grazia Sepe svela “Col tuo ex marito per 4 anni e tu non l’hai capito”

La costrizione nell’ambiente casalingo non ha abbattuto più di tanto l’influencer che è riuscita a continuare a lavorare sui social e nel frattempo a dedicarsi alla cura di sé stessa e della figlia. Inoltre Clizia ha riscoperto il piacere della lettura e della cucina, come mostrato attraverso post e scatti pubblicati su Instagram. La quarantena l’ha anche stimolata a provocare i fan (e magari il fidanzato) attraverso la pubblicazione di foto piccanti.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, l’attacco di Clizia Incorvaia: “Sfogate rabbia su di me”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Clizia Incorvaia, l’ultimo scatto è rovente come il clima della Sicilia

Visualizza questo post su Instagram “Nel mezzo del cammin di nostra vita “… ripieghiamo sulla CUL…tura!!😜 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 11 Mag 2020 alle ore 9:34 PDT

Consapevole della sua bellezza, ma anche molto auto ironica, Clizia nell’ultimo post pubblicato si mostra di spalle con in bella mostra il suo statuario fondo schiena, incorniciato da un giardino baciato dal sole. A commento della foto, l’influencer scrive: “Nel mezzo del cammin di nostra vita “… ripieghiamo sulla CUL…tura!!”. La foto è stata commentata con ironia dai suoi follower. Alcuni proseguono sui giochi di parole, altri ironizzano sui capelli, e c’è pure chi mette in ballo il fidanzato: “Date i sali a Paolo Ciavarro”.